Ο Τζέισον Κιντ έδωσε φοβερή απάντηση μετά τη νίκη επί των Γουόριορς σε ερώτηση που του έγινε για τα triple doubles του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ του ΝΒΑ πρόσθεσε ένα ακόμη triple double στην καριέρα του, με το οποίο βοήθησε τους Μάβερικς να νικήσουν τους Γουόριορς στο Ντάλας με 116-113.

Ο προπονητής της ομάδας, Τζέισον Κιντ, δέχθηκε ερώτηση σχετικά με την ευκολία την οποία ο Λούκα Ντόντσιτς έχει τόσο γεμάτη στατιστική και η απάντησή του ήταν... επική:

«Καταντάει βαρετό. Ας κάνει κάτι διαφορετικό. Ας κάνει triple double με το αριστερό χέρι» είπε χαριτολογώντας.

Jason Kidd says Lukas 40 point triple doubles are getting boring, suggest he starts to do them with his left hand pic.twitter.com/1sr4GL7pY2