Ένας φίλαθλος των Λος Άντζελες Λέικερς έγινε πλουσιότερος κατά 75.000 δολάρια καθώς ευστόχησε πίσω από το κέντρο και το πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες της ομάδας!

Στο περιθώριο του αγώνα Λέικερς-Πέισερς και πιο συγκεκριμένα λίγο πριν από την έναρξη της τελευταίας περιόδου, ένας φίλαθλος των γηπεδούχων έμελλε να κλέψει την παράσταση από τους...πρωταγωνιστές του αγώνα!

Συγκεκριμένα και ανάμεσα στα πολλά events που διοργανώνουν οι ομάδες του ΝΒΑ, κλήθηκε να ευστοχήσει πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Και μαντέψτε! Τα κατάφερε! Όπως ήταν αναμενόμενο το πανηγύρισε δεόντως μαζί με τους παίκτες των Λέικερς, οι οποίοι δεν έκρυψαν την χαρά τους γι' αυτό το σουτ.

Ο εν λόγω φίλος των Λέικερς έφυγε από την «crypto.com Arena» κατά 75.000 δολάρια πλουσιότερος. Not Bad!

Sink the @MGMRewards Big Shot Jackpot ✅

HIt the Griddy ✅

Celebrate with AD ✅ pic.twitter.com/kDqbSobdS2