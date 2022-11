Ο Ίβιτσα Ζούμπατς έκανε το ματς της ζωής του κόντρα στους Πέισερς και θύμισε επίδοση του σπουδαίου Σακίλ Ο'Νίλ.

Οι Κλίπερς δίχως τον Λέοναρντ και τον Τζορτζ στο παρκέ κατάφεραν να νικήσουν τους Πέισερς, αφού ο βασικός τους σέντερ το πήρε προσωπικά. Ο Ίβιτσα Ζούμπατς ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στη ρακέτα και τελείωσε την αναμέτρηση με τρελή στατιστική.

Ο Κροάτης ψηλός είχε 31 πόντους και 29 ριμπάουντ, πριν αποβληθεί από το ματς και του έλειπε μόνο ένα ριμπάουντ για να γίνει ο πρώτος Clipper της ιστορίας με 30 πόντους και 30 ριμπάουντ σε ένα ματς. Όμως παρόλα αυτά κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης με 30+ πόντους, 25+ ριμπάουντ και 80% εντός παιδιάς σε ένα ματς από το 2004 και τον τεράστιο Σακίλ Ο'Νίλ. Σπουδαίο επίτευγμα για τον Ζούμπατς να μπαίνει το όνομα του στην ίδια πρόταση με έναν εκ των πιο κυριαρχικών ψηλών στην ιστορία του ΝΒΑ.

Tέλος παρέα με τον Σακίλ Ο'Νίλ και τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ είναι η τριάδα με 30+ πόντους, 25+ ριμπάουντ και 80% στο παρκέ από τότε που έχει μπει το τρίποντο στο ΝΒΑ.

