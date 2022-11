Aυτή τη φορά ο Τιμ Χάρνταγουεί... γλίτωσε απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ έχει πρωταγωνιστήσει σε ένα από τα κορυφαία καρφώματα που έχει κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην καριέρα του. Όταν έπαιζε ακόμα στους Νικς, ο σταρ των Μπακς είχε περάσει κυριολεκτικά από πάνω του στην αναμέτρηση των ελαφιών μέσα στο Madison Square Garden σε μια φάση που δύσκολα μπορείς να ξεχάσεις.

Στο ματς των Μπακς με τους Μάβερικς, παραλίγο να απολαύσουμε το ίδιο, ωστόσο ο παίκτης του Ντάλας ήταν υποψιασμένος και πρόλαβε να τραβηχθεί για να γλιτώσει. Ο Γιάννης κάρφωσε εντυπωσιακά, με τον Χάρνταγουεϊ να κάνει στην άκρη για να μη γίνει πάλι θεατής στο ίδιο έργο.

🗣 Move out the way!! pic.twitter.com/iih3PRqL9o