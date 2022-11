Οι Μιλγουόκι Μπακς στέλνουν στην Γουισκόνσιν Χερντ τρεις παίκτες, τον Κρις Μίντλετον, τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τον ΜαρΤζόν Μπότσαμπ.

Οι Κρις Μίντλετον, Θανάσης Αντετοκούνμπο και ΜαρΤζόν Μπότσαμπ μετατέθηκαν στη θυγατρική των Μιλγουόκι Μπακς, τους Γουισκόνσιν Χερντ. Ωστόσο, σκοπός των Μπακς δεν είναι να αγωνιστούν στην G-League, αλλά να κάνουν προπονήσεις.

Θυμίζουμε ότι ο Κρις Μίντλετον βρίσκεται στη διαδικασία της επιστροφής του, αφού δεν έχει αγωνιστεί τη φετινή σεζόν, αναρρώνοντας από επέμβαση στο χέρι του.

Όσο για τον Θανάση και τον rookie των Μπακς; Λογικά η απόφαση του Μάικ Μπουντενχόλζερ αφορά το ρυθμό των προπονήσεών τους, αφού οι Χερντ δεν έχουν αναμέτρηση μέχρι το Σάββατο.

Πάντως, οι Μπακς αγωνίζονται τα ξημερώματα της Πέμπτης (03:00) κόντρα στους Σικάγο Μπουλς, ενώ το επόμενο ματς τους είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/11) ξανά εντός έδρας, αυτή τη φορά απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Per the team, the Milwaukee Bucks have assigned Khris Middleton, MarJon Beauchamp and Thanasis Antetokounmpo to the Wisconsin Herd.



(Reminder: Herd don’t play a game until Saturday. This is likely a practice so Middleton can get some work in.)