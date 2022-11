Τρεις πρώην διαιτητές του NBA έκαναν μήνυση στη λίγκα, μετά τον παραγκωνισμό τους, επειδή αρνήθηκαν να εμβολιάστουν για την covid-19.

To ΝΒΑ είχε δώσει το δικό του τελεσίγραφο σε όσους, παίκτες, προπονητές, διαιτητές, δεν έκαναν το εμβόλιο για την covid-19: Ή το εμβόλιο ή τη δουλειά σας.

Τρεις διαιτητές, ο Κένι Μάουρερ, ο Μαρκ Αγιότε και ο Τζέισον Φίλιπς αρνήθηκαν να το κάνουν, επικαλούμενοι λόγους θρησκείας και τέθηκαν εκτός της λίγκας για τη σεζόν 2021-2022.

Μόνο που το απαγορευτικό συνεχίστηκε και την τρέχουσα σεζόν, μολονότι οι κανόνες για την covid-19 έχουν χαλαρώσει. Οι τρεις έκαναν μήνυση στο NBA, επικαλούμενοι την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά διεκδικούν αποζημιώσεις.

Ο Μάουρερ σφυρίζει στο ΝΒΑ εδώ και 35 χρόνια, ο Αγιότε για 17, ενώ ο Φίλιπς ήταν διαιτητής για 19 χρόνια, προτού γίνει αντιπρόεδρος των διαιτητών και μετακινηθεί στο replay center.

REPORT: Former NBA ref Ken Mauer is suing the league after getting fired for refusal to take the COVID vaccine due to religious reasons.



(via @JonathanStempel, https://t.co/0KsVLARVRA) pic.twitter.com/O80IYDDd58