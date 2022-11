Oι Σέλτικς δύσκολα βρίσκουν τον... μάστορα τους φέτος, με τους Μπουλς και τους Καβς να είναι οι μοναδικές ομάδες που τους νίκησαν.

Μετά την εντυπωσιακή περσινή σεζόν που τους έφερε μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, οι Σέλτικς έχουν μεγάλες βλέψεις και φέτος παρά την αποχώρηση του head coach Ίμε Ουντόκα που έφερε... τριγμούς στο εσωτερικό της ομάδας.

Πριν από λίγες ώρες το νικηφόρο σερί των Σέλτικς έμελλε να σταματήσει έπειτα από 9 αγώνες στο Σικάγο. Οι Μπουλς τους καθάρισαν με 121-107 και δείχνουν να έχουν βρει τα... κουμπιά τους. Όχι μόνο αυτοί όμως. Υπάρχει και άλλη μια ομάδα που φέτος υπέταξε την Βοστώνη.

Φέτος οι Κέλτες έχουν χάσει 4 ματς. Δυό φορές από το Σικάγο και άλλες δύο από το Κλίβελαντ. Οι Μπουλς πήραν και τα δύο ματς μέσα στο Σικάγο, ενώ οι Καβς πήραν ένα ματς στο Κλίβελαντ και άλλο ένα μέσα στη Βοστώνη. Μάλλον οι υπόλοιπες ομάδες θα πρέπει να ρωτήσουν Καβς και Μπουλς για το... μυστικό απέναντι στους Σέλτικς.

