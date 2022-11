Το NBA ενημέρωσε τους Μιλγουόκι Μπακς ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν στα ματς την ολόλευκη εμφάνιση της Cream City!

Το πρόβλημα είναι απλό. Και την ίδια στιγμή σύνθετο. Το μόνο σίγουρο είναι οι Μιλγουόκι Μπακς δέχτηκαν... απαγορευτικό από το NBA, όσον αφορά μία από τις πέντε φανέλες που έχουν επιλέξει για τη φετινή σεζόν.

Η φανέλα της Cream City, μία ολόλευκη φανέλα με μερικές πράσινες λεπτομέρειες, φαίνεται να παρεμβάλλεται στις τηλεοπτικές διαφημίσεις, οι οποίες φαίνονται μόνο από τους δέκτες και δεν είναι φανερές στο παρκέ.

Όσα προβάλλονται στις διαφημιστικές πινακίδες αποτυπώνονται και πάνω στις φανέλες (!), με αποτέλεσμα οι Μπακς να μην μπορούν να φορέσουν τις συγκεκριμένες φανέλες.

Το ζήτημα είναι πως οι πρωταθλητές του 2021 έχουν φορέσει αυτές τις φανέλες σε προηγούμενες σεζόν, δίχως τότε να υπάρχει πρόβλημα.

