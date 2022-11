To ματς των Νετς με τους Μπλέιζερς είχε τρεις απρόσμενους πρωταγωνιστές για το Μπρούκλιν.

Οι Νετς πήραν μια σπουδαία νίκη μέσα στο Πόρτλαντ σε μια αναμέτρηση που είχαν τον ηγέτη τους, Κέβιν Ντουράντ να εντυπωσιάζει με τους 35 πόντους πέτυχε.

Ωστόσο δεν γίνεται να σταθείς στον KD, ο οποίος έκανε απλά ένα κλασικό μεγάλο ματς, αφού η ποιότητα του είναι τεράστια. Αξίζει να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία σε άλλους τρεις τύπους που έκλεψαν λίγη από τη λάμψη του.

Αρχικά ο Ρόις Ο΄Νίλ έζησε ίσως το ομορφότερο βράδυ της καριέρας του, καθώς πέτυχε το πρώτο triple double της μπασκετικής του σταδιοδρομίας με 11 πόντους, 11 ασίστ και 11 ριμπάουντ, ενώ με το tip-in του 0.7 δευτερόλεπτα για το τέλος χάρισε τη νίκη στο Μπρούκλιν.

Έπειτα οφείλουμε να σταθούμε σε ένα παίκτη που τους τελευταίους μήνες έδειχνε να τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ. Ο Μπεν Σίμονς δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ήταν... σκιά του εαυτού του και όσων είχε δείξει στα καλά του χρόνια στους Σίξερς. Ο Αυστραλός γκαρντ που έχει δεχθεί σκληρή κριτική και απόλυτα δίκαια θύμισε ξανά μπασκετμπολίστα και τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ben Simmons had his best game with the Nets 🔥



15 PTS

12 REB

7 AST

6-6 FG pic.twitter.com/hTJmyQnbuU