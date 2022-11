Ο Ρόις Ο'Νίλ έκρινε το ματς των Νετς με τους Μπλέιζερς, αφού με tip-in, 0.7 για το τέλος χάρισε τη νίκη στο Μπρούκλιν.

Ματσάρα είδαμε μεταξύ Νετς και Μπλέιζερς. Το Μπρούκλιν ήταν εκείνο που πήρε το ροζ φύλλο αγώνα στο τέλος, αφού ο Ρόις Ο'Νίλ ήταν ο άνθρωπος του ματς με νικητήριο tip-in, 0.7 για τη λήξη της 4ης περιόδου.

Ο Ο'Νίλ πέτυχε triple double σε μια σπουδαία εμφάνιση με 11 πόντους, 11 ασίστ και 11 ριμπάουντ, με τον Ντουράντ να προσθέτει 35 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Γουατανάμπε μέτρησε 20 με 7 ριμπάουντ, ενώ ο Σίμονς είχε 15 πόντους με 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ και έδειξε πως δεν έχει... ξεχάσει το μπάσκετ.

Από την πλευρά του Πόρτλαντ ο Λίλαρντ ήταν ο κορυφαίος τελειώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Σάιμονς πέτυχε 24. Στο 10-5 έπεσε το Πόρτλαντ μετά το εξαιρετικό του ξεκίνημα, ενώ το Μπρούκλιν ανέβηκε στο 7-9.

