Ο Σακίλ Ο'Νίλ γλέντησε τον Τζέισον Τέιτουμ που απέτυχε να καρφώσει.

Οι περισσότερες παίκτες του ΝΒΑ φοβούνται για κάποια άτυχη στιγμή ή κάποιο blooper, αφού πάντα ο Σακίλ Ο'Νίλ και το Shaqtin' a fool παραμονεύουν και θα τους γλεντήσουν. Το νέο... θύμα του Diesel ήταν ο ηγέτης των Σέλτικς, Τζέισον Τέιτουμ. Ο JT έφυγε μόνος του στον αιφνιδιασμό και πήγε να καρφώσει, αλλά του γλίστρησε η μπάλα και τελικά χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία, με τους Χοκς να παίρνουν την κατοχή.

Tatum going for back-to-back weeks on #Shaqtin 😂 pic.twitter.com/KOlvhCEL8L