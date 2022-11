Τα... απόνερα από την άτακτη χρεοκοπία της εταιρίας κρυπτονομισμάτων, FTX, φτάνουν μέχρι και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι μηνύθηκαν από το κράτος.

Η χρεοκοπία της εταιρίας κρυπτονομισμάτων FTX, μπορεί να επηρεάσει και το NBA. Οι Μαϊάμι Χιτ έχασαν το χορηγό του γηπέδου τους, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς που διαφήμιζαν τη συγκεκριμένη εταιρία δέχτηκαν μήνυση από το αμερικανικό δημόσιο.

Η απόφαση της εταιρίας να «βαρέσει κανόνι» προκάλεσε ζημιά 10 δισεκατομμυρίων, ενώ άλλο ένα αγνοείται! Οι Γουόριορς, όπως και αθλητές (Ναόμι Οζάκα, Τομ Μπρέιντι, Στεφ Κάρι), αλλά και τη τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν συνεργάστηκαν με την FTX και φυσικά θα έχουν νομικούς μπελάδες, αφού το αμερικανικό δημόσιο θεωρεί πως η προβολή που έδωσαν λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους, έκανε τον κόσμο να επενδύσει με μεγαλύτερη σιγουριά.

A proposed class action lawsuit on behalf of “thousands, if not millions” of customers impacted by cryptocurrency firm FTX’s bankruptcy seeks damages from Curry, the Warriors and other FTX “ambassadors.”https://t.co/ZlWHcfAaqG