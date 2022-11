Ο χορηγός του γηπέδου των Μαϊάμι Χιτ, η εταιρία FTΧ, η οποία διαχειρίζεται κρυπτονομίσματα πτώχευσε, με αποτέλεσμα η ομάδα της Φλόριντα να αναζητεί νέο χορηγό.

Η FΤΧ, την οποία ίδρυσε ο Σαμ Μπάνκμαν - Φριντ και αυτή τη στιγμή είναι το όνομα που ακούγεται περισσότερο στις ΗΠΑ λόγω της εξέλιξης, είχε συμφωνήσει για χορηγία 19 ετών, αξίας 135 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν από ένα χρόνο. Έδωσε την πρώτη δόση των 14 εκατομμυρίων δολαρίων και έπρεπε να πληρώσει την επόμενη (ύψους 5.5 εκατομμυρίων) τον Ιανουάριο.

The Miami Heat are terminating their relationship with FTX pic.twitter.com/anS4xvhUK2