Καρφί Ντουράντ για τους συμπαίκτες του: «Τι περιμένεις από Σάμνερ, Ο'Νίλ, Χάρις και Κλάξτον;»

O Kέβιν Ντουράντ προχώρησε σε μια δήλωση που δεν θα αρέσει στους συμπαίκτες του.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ λείπει από τους Νετς και όλο το βάρος έχει πέσει στον Κέβιν Ντουράντ. O KD μίλησε στον Κρις Χέινς και εκτός από τον Uncle Drew στάθηκε και στην πεντάδα που ξεκινά τα ματς για το Μπρούκλιν. Σίγουρα το σχόλιο του δεν ήταν και πολύ τιμητικό για τους συμπαίκτες του και για την βασική πεντάδα που ξεκινά τα ματς.

«Κοίτα την βασική πεντάδα μας. Ένμοντ Σάμνερ, Ρόις Ο'Νίλ, Τζο Χάρις, Κλάξτον και εγώ. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού, αλλά τι περιμένεις από μια τέτοια πεντάδα. Εσείς περιμένετε να νικήσουμε επειδή παίζω εγώ», ήταν τα λόγια του. Mένει να δούμε αν θα υπάρχει κάποια... τριβή στην ομάδα μετά τις δηλώσεις του ηγέτη τους.

Kevin Durant said this about the starting 5: pic.twitter.com/zE0xMlQWaG