Μπορεί να τρόμαξαν στο Μιλγουόκι αλλά η καρδιά επανήλθε στη θέση της, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προπονείται κανονικά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... κατατρόμαξε όλο το Μιλγουόκι, όταν γύρισε το πόδι του στην ήττα των Μπακς από στους Χοκς. Ωστόσο ο Greek Freak όχι απλώς επέστρεψε αλλά, όπως δήλωσε δε θα έχανε παιχνίδι στο οποίο τον έβλεπαν τα αδέρφια του.

Τα νέα μάλιστα είναι καθησυχαστικά για τον Γιάννη. Όπως μεταφέρεται από τις ΗΠΑ, ο Αντετοκούνμπο προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται να παίξει κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Μάλιστα υπάρχει πολύ σημαντική πιθανότατα να αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι και ο Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος προπονήθηκε και αυτός, με την περίπτωσή του να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

Bucks coach Mike Budenholzer just chatted with reporters after today's practice. I will try to sum up the injury report as succinctly as possible in the next tweet.



Disclaimer: Joe Ingles is obviously out (left ACL surgery), so we did not ask about him.