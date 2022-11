Ο γκαρντ των Μέμφις Γκρίζλις, Ντέσμοντ Μπέιν θα απουσιάσει για 2-3 εβδομάδες, τότε θα γίνει η επαναξιολόγηση του τραυματισμού του.

Σημαντική απώλεια για τους Μέμφις Γκρίζλις, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να παθαίνει διάστρεμμα στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού, στην αναμέτρησης της 11ης Νοεμβρίου κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Η διάγνωση αναφέρει ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-3 εβδομάδες. Σε εκείνο το χρονικό σημείο θα γίνει επαναξιολόγηση, προκειμένου να καθοριστεί το ακριβές διάστημα της απουσίας τους.

Οι Μέμφις Γκρίζλις έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 9-5, ενώ τα ξημερώματα της Τετάρτης (16/11) αντιμετωπίζουν τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς. Τη φετινή σεζόν σε 12 ματς ο Μπέιν μετρούσε 24.7 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ ανά παιχνίδι.

