Ο Ντε Άαρον Φοξ δείχνει... κρύο αίμα φέτος και αποτελεί τον κορυφαίο clutch παίκτη του ΝΒΑ.

Υπάρχουν αρκετοί παίκτες στο ΝΒΑ που μιλάνε στις δύσκολες καταστάσεις, όταν ένα ματς είναι... θρίλερ. Το... clutch μετριέται στο τι κάνει ένας παίκτης στο παρκέ τα τελευταία πέντε λεπτά εντός ματς με τη διαφορά να βρίσκεται στους 5 ή λιγότερους πόντους.

Ο Ντε Άαρον Φοξ κάνει... παπάδες φέτος στον συγκεκριμένο τόμεα και είναι ο παίκτης που θες να έχει στον παρκέ όταν... σφίγγουν τα γάλατα. Αυτή τη στιγμή ο γκαρντ των Κινγκς είναι πρώτος σε clutch points στη λίγκα. Μάλιστα σουτάρει με 64% εντός παιδιάς, 57% στα τρίποντα και 100% στις βολές. Τρελά ποσοστά για τόσο κρίσιμες καταστάσεις.

Επιπλέον η... αλεπού του Σακραμέντο μετρά 25.5 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 6 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σουτάρε με 54.8% στο παρκέ. Βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο για να γίνει ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Κινγκς με 25+ πόντους, 5+ ασίστ και 5+ ριμπάουντ σε μια σεζόν.

Οι Κινγκς βρίσκονται στην 9η θέση της Δύσης φέτος, έχοντας ρεκόρ 6-6 και ο Φοξ έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά στις νίκες της ομάδας του.

De’Aaron Fox leads the NBA in clutch points.



Shooting 64/57/100% in the clutch. pic.twitter.com/iZe99yr0uI