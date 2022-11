Ο Σπένσερ Ντινγουίντι με τρία τρίποντα... σκότωσε τους Μπλέιζερς και αποδεικνύει για άλλη μία φορά πόσο χρήσιμος είναι δίπλα στον Λούκα Ντόντσιτς για τους Ντάλας Μάβερικς.

Η μπασκετική ζωή του Σπένσερ Ντινγουίντι μόνο ομαλή δεν είναι. Ο δρόμος του ήταν γεμάτος σκαμπανεβάσματα, ηχηρές απογοητεύσεις, αποπομπές αλλά και κάποιες στιγμές που άπαντες αντιλαμβάνονται το ταλέντο, το οποίο αναγνώρισαν σε μία αλάνα όταν ήταν 12 ετών.

Τότε ήταν η πρώτη φορά που έγινε η κρούση στον πατέρα του και ο Σπένσερ άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα. Παίζοντας στο Κολοράντο, ο Ντινγουίντι κατέθεσε τη... διπλή του προσωπικότητα. Στο μυαλό των περισσότερων ήταν ένα εγκεφαλικό γκαρντ, που πάντοτε έπαιρνε τη σωστή απόφαση.

Ένας σπουδαίος πασέρ, προέκταση των προπονητών του στο παρκέ. Πώς όμως ένας τέτοιος παίκτης σπάει το ρεκόρ σκοραρίσματος του Πανεπιστημίου του, χωρίς να χάσει ούτε ένα σουτ; Αυτή η προσαρμοστικότητα-ευελιξία τον συνοδεύει ως σήμερα στο ΝΒΑ.

Οι Νετς τον απέκτησαν, αφότου οι Μπουλς τον άφησαν να φύγει μέσα από τα χέρια τους, υποβαθμίζοντάς τον στην G-League. Ένας γκαρντ που λατρεύει το pick n' roll και τη συνεργασία, αναγκάστηκε να περιοριστεί σε κινήσεις χωρίς την μπάλα από τη στιγμή που ο Ίρβινγκ κατέφτασε στη Νέα Υόρκη.

Το μείγμα πλέον δεν τον χωρούσε, καθώς η θέση του στην πεντάδα χάθηκε και γίνεται μέρος του trade που φέρνει τον Γουέστμπρουκ στους Λέικερς, με τον ίδιο να μετακομίζει τα ταλέντα του στους Γουίζαρντς. Το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε, σκίστηκε εν μία νυκτί, αφού στην ανταλλαγή του Πορζίνγκις είναι πάλι αυτός που θα μετακινηθεί ώστε να γίνει συμπαίκτης του Ντόντσιτς.

Προσαρμογή! Μία λέξη που τον συνοδεύει εξ αρχής. Κάπου στην πορεία κατάλαβε, κάτι που ίσως γνώριζε. Δε θα γίνει ποτέ ένας εκ των κορυφαίων γκαρντ της λίγκας. Αυτό δεν μπορεί να μπει εμπόδιο, αφού είναι υπερπολύτιμος όταν παίζει δίπλα σε αυτούς.

Δε θα μπορούσε ποτέ να έχει τις ελευθερίες που θέλει με τον Ντόντσιτς στο πλευρό του, αλλά ως πιστός στρατιώτης του, αρκεί να βγει μπροστά όταν πρέπει. Όπως έκανε στο παιχνίδι κόντρα στους Μπλέιζερς. Απέμεναν 2'30'' και το Πόρτλαντ ήταν μπροστά με τρεις. Τρίποντο ισοφάρισης και μετά νέο τρίποντο, για να ακολουθήσει ένα ακόμα.

Ο Ντινγουίντι δεν ξεκίνησε ως ο σπουδαιότερος σουτέρ στην καριέρα του, αλλά στις τέσσερις σεζόν του στο Μπρούκλιν, μόλις μία έπεσε κάτω από το 40%. Ποσοστό στο οποίο δεν έκανε έκπτωση ούτε κατά τη θητεία του στο Ντάλας, για 23 παιχνίδια κανονικής περιόδου και 18 playoffs.

Όπως φαίνεται αυτή η προσαρμογή του έγινε... συνήθεια και πλέον όταν αστοχεί αποτελεί είδηση. Κάποτε έμαθε να έρχεται από τον πάγκο, πλέον παίζει δίπλα στον Ντόντσιτς για 33 λεπτά μέσο όρο, όπου και σκοράρει 18.5 πόντους (45.9% τρίποντο), μαζί με 4.7 ασίστ. Νούμερα στο σκοράρισμα τα οποία είχε να πιάσει από τη σεζόν 2019-20 στο Μπρούκλιν.

Με την αυτοπεποίθηση που πλέον έχει, φαντάζει εύκολο να σουτάρει 6/8 τρίποντα στη «μάχη» με τους Μπλέιζερς. Αν αθροίσεις τα τρία τελευταία παιχνίδια του Ντάλας, θα δεις ένα... όχι και τόσο πενιχρό 56% δίπλα στο ποσοστό του από το τρίποντο. Σε αυτά τα τρία τελευταία παιχνίδια έχει σκοράρει 17 φορές από την περίμετρο!

Dinwiddie tonight:



20 PTS

7 REB

6 AST

6-8 3P



17 threes on 56 3P% over the last 3 games. pic.twitter.com/jkPtWxmK0o