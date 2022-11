Ο ΛαΜέλο Μπολ είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στη δράση στο ματς των Χόρνετς με τους Χιτ.

Μια σημαντική επιστροφή είναι πιθανό να έχουν στο ματς κόντρα στους Χιτ οι Χόρνετς. Ο ΛαΜέλο Μπολ υπάρχει πιθανότητα να κάνει το ντεμπούτο του μέσα στη σεζόν απόψε στις 03:00. To status του εντυπωσιακού γκαρντ έχει αναβαθμιστεί σε questionable και οι φίλοι της Σάρλοτ μπορεί να τον δουν να φορά και πάλι τη φανέλα τους.

Άλλωστε οι Χόρνετς δεν έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν, έχοντας ρεκόρ 3-10 και ο ΛαΜέλο λείπει πολύ. Tην αγωνιστική περίοδο 2021-22 ο Μπολ είχε 20.1 πόντους, 6.7 ριμπάουντ, 7.6 ασίστ, 1.6 κλεψίματα ανά ματς, ενώ σούταρε με 38% στα τρίποντα.

O... αναγγεννημένος Ντένις Σμιθ τζούνιορ έχει καλύψει το κενό του Μπολ στη θέση του point guard στους Χόρνετς στα πρώτα ματς της σεζόν, αφού ξεκίνησε 11 φορές βασικός στο «1».

Hornets All-Star LaMelo Ball could make his season debut tonight vs. Miami as he has been upgraded to questionable. Charlotte is off to a 3-10 start to the season without Ball.