Ο Στεφ Κάρι πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση στη νίκη των Γουόριορς επί των Κινγκς σταματώντας το αρνητικό σερί, από ένα σημείο που... λατρεύει να πρωταγωνιστεί!

Τρίτη ξημερώματα και κάθε θέση του Chase Center είναι κενή. Οι φίλοι στις κερκίδες με τα μπλε και κίτρινα ζητωκραυγάζουν! Στο κέντρο του παρκέ μία φιγούρα να κρατάει τα αυτιά της σε μία κίνηση... αναζήτησης περαιτέρω ενθουσιασμού.

Ο Στεφ Κάρι μόλις έχει σφραγίσει τη νίκη των Γουόριορς επί των Κινγκς μπροστά στο κοινό του σταματώντας το σερί πέντε αρνητικών αποτελεσμάτων σε ένα κακό ξεκίνημα για τη σεζόν στο ΝΒΑ. Η χαρά του προέρχεται από την επικράτηση και όχι από τους 47 πόντους που σκόραρε για να έρθει αυτή.

Γνώριζε πως ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για να στρέψει την ψυχολογία των συμπαικτών του στο μέγιστο και να αλλάξει την ρότα της ομάδας. Μία ακόμη ματιά στους 47 πόντους και ο Κάρι το έχει πετύχει με 17/24 σουτ, εκ των οποίων τα 7 πίσω από το τόξο. Ο πρώτος παίκτης που καταγράφει τέτοια επίδοση χωρίς κανένα λάθος!

Η "μπαλάντα" του Κάρι στα αυτιά των Γουόριορς για τα τελευταία κρίσιμα λεπτά του ματς... ήχησε ως εξής. Οι 11 πόντοι από το 105-107, μέχρι και το 116-113 της επικράτησης ήρθαν από τα δικά του χέρια είτε αυτό αφορούσε το σκοράρισμα, είτε την τελική πάσα σε κάποιον συμπαίκτη του.

Ο Chef των «Πολεμιστών» με μακρινό σουτ από μέση απόσταση ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 107-107, ενώ αμέσως μετά ένα από τα πολλά του τρίποντα γράφουν το +3 (110-107). Επόμενη κίνηση ένα ακόμη δίποντο, προτού μοιράσει στον Ντρέιμοντ Γκριν για το κάρφωμα του 114-111. Και τέλος 2 βολές που φέρνουν μία ανάσα στην πλευρά του Γκόλντεν Στέιτ μετά την προσπάθειας του Ντι'Άαρον Φοξ που έφερε το ματς στον πόντο.

Αναλυτικά οι κινήσεις του Κάρι στα τελευταία 2 λεπτά:

Όσα μαγικά και αν έκανε ο Κάρι στην αναμέτρηση των 47πόντων, η ζαριά ή μάλλον η...ροκιά του θα καταλήγει πάντοτε στον τομέα της περιφέρειας. Μόλις πριν από λίγους μήνες στέφθηκε ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών ξεπερνώντας τους Ρέι Άλεν και Ρέτζι Μίλερ.

Με την ίδια άνεση οι παίκτες του Σακραμέντο έγιναν θεατές στο 7/12 τρίποντα του Στεφ. Απόλυτα μοιρασμένα και όλα στην τάξη. Τέσσερις (4) προσπάθειες σε κάθε πλευρά των 45 μοιρών και άλλες 4 από το κέντρο. Με τα ποσοστά ευστοχίας του να ζαλίζουν (50%, 50% και 75%).

Curry has made 53 3-pointers this season, the 2nd-most through a player's first 10 games of a season all-time.



He has the only season with more: 59 in 2018-19. https://t.co/CJcPS9RTr1