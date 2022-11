Οι Κέβιν Ντουράντ και Πολ Τζορτζ αναδείχτηκαν Παίκτες της Εβδομάδας στο ΝΒΑ σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα.

Οι Μπρούκλιν Νετς σημείωσαν τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες την περασμένη εβδομάδα, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κέβιν Ντουράντ. Σε αυτό το διάστημα ο KD μέτρησε 30.8 πόντους, 8.8 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ.

Όσον αφορά τους Κλίπερς, οι Καλιφορνέζοι είχαν ρεκόρ 3-1 με μπροστάρη τον Πολ Τζορτζ, ο οποίος μέτρησε 33 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ μ.ό. Ο Ντουράντ και ο Τζορτζ αναδείχτηκαν Παίκτες της Εβδομάδας στο ΝΒΑ σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα.



NBA Players of the Week for Week 3.



West: Paul George (@LAClippers)

East: Kevin Durant (@BrooklynNets) pic.twitter.com/4a3N3C0grt