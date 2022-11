Σίλβερ για Ίρβινγκ: «Είμαι απογοητευμένος μαζί του, θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα»

Ο Άνταμ Σίλβερ δήλωσε απογοητευμένος από τη στάση του Καϊρί Ίρβινγκ και την προώθηση αντισημιτικών μηνυμάτων μέσω του τουίτ που προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ συγκέντρωσε για άλλη μία φορά τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του για εξωγηπεδικούς λόγους. Ο σταρ των Μπρούκλιν Νετς πόσταρε λινκ ταινίας με αντισημιτικά μηνύματα στο τουίτερ και φυσιολογικά ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, αναφέροντας πως θα συναντηθεί μαζί του την επόμενη.

«Ο Καϊρί Ίρβινγκ πήρε μία αφελή απόφαση να ποστάρει ένα λινκ ταινίας με επιθετικά αντισημιτικά μηνύματα. Την ώρα που εκτιμούμε το γεγονός ότι συμφώνησε να "δουλέψει" με τους Νετς στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και άλλων μορφών διακρίσεων, είμαι απογοητευμένος που δεν έχει απολογηθεί και πιο συγκεκριμένα δεν έχει καταδικάσει το περιεχόμενο της ταινίας. Θα συναντηθώ με τον Καϊρί την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε την κατάσταση».

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/iD3GkJvekR