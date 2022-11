O Στεφ Κάρι έβγαλε μια τρομερή ασίστ κόντρα στους Χιτ και το χάρηκε με την ψυχή του.

Μπορεί οι Γουόριορς να ηττήθηκαν από τους Χιτ, ωστόσο στο ματς έβγαλαν ωραίες φάσεις. Σε μία από αυτές ο σταρ τους, ο φοβερός Στεφ Κάρι το πήγε σε... άλλο επίπεδο με μια ασίστ του στον Γουίγκινς. Ο ηγέτης των πολεμιστών πέρασε τη μπάλα γύρω από τη μέση του και στη συνέχεια την έδωσε στον Γουίγκινς για το τρίποντο. Όπως γυρνούσε στην άμυνα έδειξε να το απολαμβάνει.

Δείτε τη φάση

Steph's reaction after this DIME to Wiggins 😂🔥 pic.twitter.com/9lwkVdeu0M