Ο Καϊρί Ίρβινγκ βρέθηκε και πάλι στο μάτι του Κυκλώνα όσον αφορά τις εξωαγωνιστικές του δραστηριότητες, με μερικούς φιλάθλους να προσπαθούν να τον «πικάρουν» από τα court seats του Barclays Center.

Όπως είναι γνωστό ο Καϊρί Ίρβινγκ προκάλεσε και πάλι θύελλα αντιδράσεων, μεταξύ των οποίων και του ιδιοκτήτη των Μπρούκλιν Νετς, Τζο Τσάι.

Συγκεκριμένα και μέσω των social media είχε προωθήσει το μια ταινία με αντισημιτικό περιεχόμενο που έχει τίτλο «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America».

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες με τον Τζο Τσάι να γράφει πώς «είναι λάθος να προωθεί μίσος με βάση την φυλή, εθνικότητα και πίστη».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Ιντιάνα Πέισερς, μερικοί φίλαθλοι είχαν καθίσει στα court seats και «απαντούσαν» στον Ίρβινγκ φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν «Fight Antisemitism».

People were courtside at the Nets game wearing "Fight Antisemitism" shirts, this in the wake of Kyrie Irving's recent promotion of an antisemitic film on social media pic.twitter.com/GRCtDDHXCu