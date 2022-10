Λέικερς: Μόνο δύο ομάδες μπήκαν playoffs μετά από 0-4 και είχαν Γουέστμπρουκ (vid)

Oι Λέικερς ψάχνουν ένα θαύμα βάση του παρελθόντος για να μπουν στα playoffs.

Οι Λέικερς απογοητεύουν στο ξεκίνημα της σεζόν, σουτάρουν με 22% στα τρίποντα και βρίσκονται στο 0-4 στη Δύση. Οι λιμνάνθρωποι δεν μπορούν να σταυρώσουν νίκη και θα πρέπει να αλλάξουν πρόσωπο γρήγορα για να μην... καταστρέψουν άλλη μια σεζόν τα τελευταία χρόνια.

Η ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς πλέον καλείται να ξεπεράσει ένα στατιστικό που δείχνει πόσο δύσκολη είναι να πάει στην postseason μετά τις 4 ήττες στα 4 πρώτα ματς. Μόνο δύο ομάδες στην ιστορία του ΝΒΑ ξεκίνησαν με 0-4 και μπήκαν στα playoffs. Το καλό για τους Λέικερς, είναι πως και οι δύο ομάδες είχαν στη σύνθεση τους τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Μιλάμε για τους Θάντερ που έκανε... παπάδες ο Russ τη σεζόν 2018-19 και τους Γουίζαρντς την αγωνιστική περίοδο 2020-21. Λέτε να τριτώσει για τον Γουέστμπρουκ; Χρειάζεται δουλειά για να φτιάξει τα κακώς κείμενα ο Χαμ στην ομάδα του.

