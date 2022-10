«Χωρίς Γουέστμπρουκ οι Λέικερς κόντρα στους Νάγκετς»

Σύμφωνα με πληροφορίες που καταφτάνουν από αμερικανικές πηγές, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ δεν θα βρεθεί στο παρκέ για το ματς κόντρα στους Νάγκετς.

Η συνέχεια του ΝΒΑ φέρνει αντιμέτωπους τους Λέικερς με τους Νάγκετς τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/10, 5:00) στο Ντένβερ σε μία προσπάθεια ανάκαμψης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι «λιμνάνθρωποι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο έμπειρος γκαρντ θα παρακολουθήσει εκτός των γραμμών της αναμέτρηση με την ομάδα του MVP, Νίκολα Γιόκιτς, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος τονίζει πως δεν θα συμβεί το ίδιο κόντρα στους Τίμπεργουλβς για το παιχνίδι που ακολουθεί.

