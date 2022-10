Ο Ίβιτσα Ζούμπατς ούτε που... κατάλαβε τι ήθελε να κάνει λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Θάντερ-Κλίπερς.

Αν και απέμεναν οκτώ δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην Οκλαχόμα, κανείς δεν κατάλαβε τι... ήθελε να κάνει ο Κροάτης σέντερ.

Πήγαινε για πάσα γηπέδου; Πήγαινε για σουτ; Το σίγουρο είναι ότι «κλείδωσε» θέση για το Shaqtin A Fool της εβδομάδας με αυτήν την ατυχέστατη έμπνευση.

Συγκεκριμένα ο Ίβιτσα Ζούμπατς πέταξε χωρίς λόγο τη μπάλα από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη, ενώ θα μπορούσαν οι Κλίπερς να εκδηλώσουν κανονική επίθεση.

Βέβαια εδώ που τα λέμε δεν... ήθελε και πολύ να μπει η μπάλα στο καλάθι.

Δείτε τι έγινε

"I'm not quite sure what that was." 😅😂 #Shaqtin pic.twitter.com/qBRiv7h1r9