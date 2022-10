Κέβιν Γκαρνέτ για Γουέστμπρουκ: «Θα προσευχηθώ για αυτόν, μείνε συγκεντρωμένος φίλε» (vid)

Ο Κέβιν Γκαρνέτ υπερασπίστηκε τον Ράσελ Γουέστμπρουκ για την άσχημη φάση που διανύει, ενώ δήλωσε πως θα προσευχηθεί για αυτόν ελπίζοντας να βρει ξανά το πάθος για το παιχνίδι.

Ένας εκ των κορυφαίων ψηλών που άφησαν το στίγμα τους στον κόσμο του ΝΒΑ. Ο Κέβιν Γκαρνέτ, έχει υπερασπιστεί κατά καιρούς παίκτες του πρωταθλήματος που γίνονταν στόχος, όπως έκανε και με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο γκαρντ των Λέικερς πασχίζει να βρει τα πατήματά του και μαζί τον καλό του εαυτό που τον ξεχώριζε τα περασμένα χρόνια. Ο Γουέστμπρουκ έχει να διαχειριστεί ταυτόχρονα την έντονη πίεση που δέχεται στο πρόσωπό του, χωρίς να βρίσκει και πιθανό σταθμό για ανταλλαγή.

Πέρα από μερικά καλά ξεσπάσματα, η συνολική παραγωγή του δεν μπορεί να αφήνει ικανοποιημένους τους "λιμνάνθρωπους". Μέχρι στιγμής, έχει 10.3 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ σουτάρει μόλις 28.9% εντός πεδιάς και με 8.3% από την περιφέρεια.

O Γκαρνέτ θέλοντας να δώσει δύναμη στον έμπειρο γκαρντ, τόνισε τα στοιχεία που δείχνουν τον δυναμισμό του Γουέστμπρουκ στο παρκέ, ενώ είπε πως «Θα προσευχηθώ γι' αυτόν, φίλε...Ρας μείνε συγκεντρωμένος! Ξέρω πώς μπορεί να είναι αυτή η βλακεία, φίλε. Είναι μια μακρά χρονιά. Κάνε ό,τι πρέπει να κάνεις. Βρες την αγάπη σου και το πάθος του για αυτό που κάνεις».

.@KevinGarnett5KG's advice to Westbrook 🗣 "Reset yourself and remember why you do this."#NBA #Lakers pic.twitter.com/CTHfqjF3cL