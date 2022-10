Κολόκο και Μάρτιν είδαν τα ονόματά τους στις ποινές του ΝΒΑ, μετά τη μίνι σύρραξη που προκάλεσαν οι δυο τους.

Ο Κέιλεμπ Μάρτιν και ο Κρίστιαν Κολόκο θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της μίνι σύρραξης που προκάλεσαν, στο παιχνίδι των Χιτ με τους Ράπτορς. Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Τσαράνια από το «Athletic», έχουν ήδη αποφασιστεί οι ποινές τους, με τον Μάρτιν να τιμωρείται για έναν αγώνα και τον Κολόκο να καλείται να πληρώσει πρόστιμο της τάξεως των 15.000 δολαρίων.

Miami's Nikola Jovic has also been suspended one game for leaving the bench area during the altercation. The NBA fined Toronto's rookie center Christian Koloko for $15,000 for grabbing Martin during the altercation. https://t.co/wdVjUYlIlz