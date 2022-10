ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Δεν μπορούμε να ρίξουμε ούτε κέρμα στον ωκεανό» (vid)

Αστοχία για τους Λέικερς, εκνευρισμός για τον ΛεΜπρόν που δέχτηκε για άλλη μία φορά ερώτηση για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ στη συνέντευξη τύπου, αμέσως μετά την ήττα από το Πόρτλαντ.

Οι Λέικερς βρίσκονται στο 0-3 μετά και τη νέα τους ήττα από το Πόρτλαντ στο Λος Άντζελες. Κατάσταση την οποία κλήθηκε να σχολιάσει ο ΛεΜπρόν, όπως και το γεγονός ότι τα έχουν «σπάσει» από το τρίποντο.

Απέναντι στο Πόρτλαντ οι Λέικερς μέτρησαν 6/33 σουτ, με τον Τζέιμς να σχολιάζει αμέσως μετά στη συνέντευξη τύπου πως η ομάδα του δεν μπορεί να ρίξει ούτε κέρμα στον ωκεανό, αυτοσαρκαζόμενος.

Φυσικά η κουβέντα πήγε ξανά στον Ράσελ Γουέστμπρουκ. Ο γκαρντ των Λέικερς για άλλη μια βραδιά απογοήτευσε με 4/15 σουτ εντός παιδιάς και 10 πόντους, με τον ΛεΜπρόν να εκνευρίζεται αφού δέχτηκε για άλλη μία φορά ερώτηση που αφορά τον συμπαίκτη του.

«Νιώθω πως στη συνέντευξη αυτή θέλετε να με παγιδεύσετε να πω κάτι. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για τον Ράσελ, εγώ δεν ήρθα εδώ για να μιλήσω για αυτό. Το έχω πει ξανά και ξανά δεν είμαι αυτός ο τύπος» ανέφερε σχετικά ο ΛεΜπρόν.

"I feel like this an interview of trying to set me up to say something... You guys can write about Russ and all the things you guys want to try to talk about Russ. I'm not up here to do that. I won't do it. I've said it over and over. It's not who I am."



