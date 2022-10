Ο Καϊρί Ίρβινγκ μίλησε με τον Μπεν Σίμονς, μετά την ήττα από τους Πέλικανς και του ζήτησε μόνο ένα πράγμα.

Η σεζόν των Μπρούκλιν Νετς ξεκίνησε, όπως ολοκληρώθηκε η προηγούμενη. Οι Πέλικανς διέλυσαν τους Νετς στο Μπρούκλιν (130-108), με τον Μπεν Σίμονς να βρίσκει τον μπελά του απέναντι στον Ζάιον Γουίλιαμσον.

Ο Αυστραλός αποβλήθηκε με έξι φάουλ, με τον Καϊρί Ίρβινγκ και άλλους παίκτες, να του μιλούν, μετά το τέλος του αγώνα, στα αποδυτήρια. «Του είπαμε, ότι είναι ένα πολύτιμο κομμάτι για την ομάδα και τον χρειαζόμαστε εκεί έξω. Και το να αποβάλλεται με φάουλ, δεν είναι επιλογή», ήταν τα λόγια του Ίρβινγκ.

Ο Σίμονς αγωνίστηκε για 23:10, έχοντας 6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, προτού αποβληθεί νωρίς στο τάτερτο δωδεκάλεπτο, έχοντας αναλάβει σε πολλές φάσεις το μαρκάρισμα του Ζάιον.

Kyrie Irving on Ben Simmons:



"We told him in the locker room: he is a valuable piece for us and we need him out there. And fouling out is not an option."



(via @SNYNets) pic.twitter.com/ptc5LjBQwH