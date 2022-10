Πουλ για Γκριν: «Μου ζήτησε συγγνώμη, ξέρουμε πως θα πάρουμε ξανά τον τίτλο»

Ο Τζόρνταν Πουλ μίλησε για τον Ντρέιμοντ Γκριν και έδειξε πως έχει αφήσει πίσω τη γροθιά.

Ντρέιμοντ Γκριν και Τζόρνταν Πουλ είχαν μια διένεξη στο προπονητικό διπλό των πολεμιστών τις προηγούμενες, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να πιαστούν στα χέρια, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον οργανισμό των Γουόριορς. Το πράγμα έγινε ακόμα πιο περίπλοκο μετά το video του TMZ με τη στιγμή της επίθεσης του Γκριν στον Πουλ και της γροθιάς που του έριξε.

Footage of Draymond Green punching Jordan Poole at Warriors practice



(via @TMZ)pic.twitter.com/lv31sRcAdn https://t.co/CIp7bhxYRF