Τζόρνταν Πουλ τετραετίας στο Γκόλντεν Στέιτ. Ο 23χρονος γκαρντ υπέγραψε τετραετή επέκταση ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων, λίγες μέρες μετά το περιστατικό με τη γροθιά που δέχτηκε από τον Ντρέιμοντ Γκριν στην προπόνηση των «πολεμιστών».

Ο Τζόρνταν Πουλ αποτελεί το πρόσωπο των ημερών για το Γκόλντεν Στέιτ. Η γροθιά που δέχτηκε από τον Ντρέιμοντ Γκριν έγινε viral και τα σύννεφα στα αποδυτήρια των πρωταθλητών έκαναν την εμφάνισή τους.

Ωστόσο ο Πουλ, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο δαχτυλίδι που κατέκτησαν οι Γουόριορς την περσινή σεζόν και έχει φτάσει να θεωρείται ένας από τους καλύτερους έκτους παίκτες της λίγκας, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως μεταφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Η τετραετούς διάρκειας επέκταση του Πουλ τον... δένει στους Γουόριορς, με τον ίδιο να κάνει τον χαιρετισμό του με τον Γκριν πριν το παιχνίδι με τους Νάγκετς, δείχνοντας πως τα έχουν αφήσει όλα πίσω τους.

