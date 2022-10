Οι Σέλτικς «έκοψαν» τον Τζέικ Λέιμαν, τον 28χρονο φόργουορντ (2μ.03) που η περίπτωσή του είχε έλθει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι.

Ο Τζέικ Λέιμαν είναι πλέον free agent καθώς οι Σέλτικς «έκοψαν» τον 28χρονο φόργουορντ λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της regular season στο ΝΒΑ.

Ο Λέιμαν (28χρ., 2μ.03) μετράει 243 συμμετοχές στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με τους Μπλέιζερς (2016-19) και τους Τίμπεργουλβς (2019-22) ενώ στα τέλη του περασμένου Αυγούστου είχε έλθει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό.

Τότε οι «πράσινοι» είχαν κάνει video-call με τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος είχε θέσει ως προτεραιότητα το ΝΒΑ και πλέον μένει να αποδειχθεί αν θα αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Πέρσι σημείωσε 2.4 πόντους και 1.1 ριμπάουντ μ.ό. σε 32 συμμετοχές με τους Τίμπεργουλβς.

The Boston Celtics have waived Jake Layman, a league source tells @celticsblog and @spotrac.