Ο θρυλικός Ντικέμπε Μουτόμπο διαγνώσθηκε με όγκο στον εγκέφαλο και υποβάλλεται σε θεραπείες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΒΑ.

Αυτή τη φορά ο Ντικέμπε Μουτόμπο δεν αρκεί να χαμογελάσει και να κουνήσει το δάκτυλό του. Η μάχη που περιμένει τον θρυλικό σέντερ του ΝΒΑ και το πρόσωπο της Λίγκας για πολλά χρόνια στα ματς που δίνει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι έτοιμος να δώσει τη μεγαλύτερη αναμέτρηση της ζωής του.

Άνιση. Τόσο άνιση. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΝΒΑ, ο Αφρικανός - μέλος του Hall of Fame και παγκόσμιος πρεσβευτής της Λίγκας - έχει ξεκινήσει θεραπείες για να αντιμετωπίσει έναν όγκο στον εγκέφαλό του! Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΝΒΑ βρίσκεται στην Ατλάντα και δέχεται την καλύτερη δυνατή φροντίδα και βρίσκεται σε καλή διάθεση.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί ο απαραίτητος σεβασμός στην προσωπική του ζωή.

Ο Μουτόμπο έχει αγωνιστεί σε 1.196 ματς του ΝΒΑ, με 9.8 πόντους, 10.3 ριμπάουντ και 2.8 μπλοκ ανά αγώνα, φορώντας τις φανέλες των Ντένβερ Νάγκετς, Ατλάντα Χοκς, Φιλαντέλφια 76ερς, Νιου Τζέρσεϊ Νετς, Νιου Γιορκ Νικς και Χιούστον Ρόκετς.

