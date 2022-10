Σίμονς για Αντετοκούνμπο: «Μπορεί να σουτάρει ο Γιάννης;»

Ο Μπεν Σίμονς φαίνεται πως έχει κουραστεί με το να ασχολούνται όλοι με το σουτ του και επέλεξε να φέρει σαν παράδειγμα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πριν από λίγες μέρες ο Σίμονς έδειξε πως σκέφτεται το τρίποντο για τη νέα σεζόν, προειδοποιώντας τους πάντες. «Χρειάζεται να πάρω τρίποντα. Χρειάζεται να βγω εκεί έξω και να τα βάλω», ανέφερε.

Πάντως με νέες του δηλώσεις αυτή τη φορά, φανέρωσε πως τον έχουν ενοχλήσει όλα αυτά τα χρόνια η κριτική που δέχεται για το σουτ του. Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Ότι και να γίνεται θα το λένε. Ακόμα και να βάλω ένα σουτ, τι θα πουν; Ότι ακόμα δεν μπορώ. Γ@μ@ το, δεν γίνεται να κάνω τους πάντες ευτυχισμένους. Είναι σαν να λένε αν μπορεί να σουτάρει ο Γιάννης. Μπορεί;».

Φυσικά δεν τίθεται μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στους δύο παίκτες. Στην καριέρα του έχει επιχειρήσει 34 τρίποντα και ευστόχησε στα 5, δηλαδή σουτάρει με ποσοστό 14%.Πρέπει να δουλέψει πολύ ο Μπεν για να βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα.

Ben Simmons on people saying ‘Ben can’t shoot’



“They're going to say that regardless. Even if I hit a shot, what are they going to say? 'I still can't.' F---, I can't make everybody happy, you know? ... That's like saying can Giannis [Antetokounmpo] shoot? Can he?”



(Via ESPN) pic.twitter.com/3QWM0fV1SW