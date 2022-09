Σίμονς: «Χρειάζεται να βάλω τρίποντα τη νέα σεζόν»

Ο Μπεν Σίμονς δήλωσε πως θα σουτάρει τρίποντα τη νέα σεζόν στους Νετς,

Η αδυναμία του στο τρίποντο τον κάνει πολύ προβλέψιμο στην επίθεση και ο Μπεν Σίμονς προσπαθεί να φτιάξει αυτόν τον τομέα του παιχνιδιού του που του δημιουργεί πρόβλημα και στην ψυχολογία του.

Ο Σίμονς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The Old Man & The Three» και έδειξε πως σκέφτεται το τρίποντο για τη νέα σεζόν, προειδοποιώντας τους πάντες. «Χρειάζεται να πάρω τρίποντα. Χρειάζεται να βγω εκεί έξω και να τα βάλω», ανέφερε. Στην καριέρα του έχει επιχειρήσει 34 τρίποντα και ευστόχησε στα 5, δηλαδή σουτάρει με ποσοστό 14%.

Φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πρώην ομάδα του, τους Σίξερς, αναφέροντας πως νιώθει σαν να είναι ακόμη κομμάτι της Φιλαδέλφεια. «Εκτιμώ τον χρόνο που πέρασα στη Φιλαδέλφεια επειδή μπόρεσα να μάθω και να εξελιχθώ σε αυτήν την πόλη. Έχω φίλους... ζωής εκεί, ο αδερφός μου ζει εκεί, έχω οικογένεια εκεί. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκεί απλά νομίζουν ότι μισώ την πόλη», είπε στη συνέχεια.

Ben Simmons says he will be shooting threes with the Nets this season:



“Yea I need to [shoot threes]. Need to just go out there & put some up.”



Thoughts? 🤔@OldManAndThree pic.twitter.com/AxH9lcpw8l