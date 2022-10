Οι Ντάλας Μάβερικς ανακοίνωσαν την αποχώρηση τεσσάρων παικτών, ανάμεσα τους δεν βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναμένεται να μείνει στο NBA. Οι Ντάλας Μάβερικς ανακοίνωσαν το «κόψιμο» τεσσάρων παικτών, με τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ να μη βρίσκεται ανάμεσά τους.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ντόρσεϊ θα κρατήσει το two-way συμβόλαιο που έχει, η ομάδα του Τζέισον Κιντ αναζητεί έναν παίκτη για να δώσει το άλλο, ενώ η λογική υπαγορεύει ότι η 15η θέση στο ρόστερ θα είναι για τον Φακούντο Καμπάτσο.

Αυτοί που αποχώρησαν είναι οι Μάρκους Μπίνχαμ, Μουχαμαντού Γκεγιέ, Τάιλερ Χολ και Ντι Τζέι Στιούαρτ Τζούνιορ.

The Dallas Mavericks have requested waivers on Marcus Bingham Jr., Mouhamadou Gueye, Tyler Hall and D.J. Stewart Jr. pic.twitter.com/JzfkFC3h7D