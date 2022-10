Όταν ο Κόμπι Μπράιαντ φορούσε τη φανέλα της Team USA, ήξερες πως δεν πρόκειται να χάσει.

Το μπάσκετ είναι πολύ φτωχότερο από την μέρα που έχασε τον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ.Ο Black Mamba ποτέ δεν θα ξεχαστεί για όσα πρόσφερε στο άθλημα και τις στιγμές μαγείας που χάρισε στους λάτρεις της πορτοκαλί μπάλας με τα σπυράκια.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix για την Redeem Team του 2008 στους Ολυμπιακούς στο Πεκίνο έκανε πρεμιέρα χθες και έβγαλε πολλές ιστορίες για τον Κόμπι Μπράιαντ. Ο Μπούζερ διηγήθηκε μια ιστορία, η οποία δείχνει την επιμονή του Black Mamba και την τρέλα που έχει για το μπάσκετ. Όταν η Team USA ήταν στο Λας Βέγκας, για την προετοιμασία της, οι παίκτες αποφάσισαν να πάνε σε κλαμπ της πόλης μέχρι τις 6 τα ξημερώματα και στην επιστροφή τους έπεσαν πάνω στον Κόμπι που εκείνη την ώρα πηγαινε γυμναστήριο. Μάλιστα σιγά-σιγά ακολούθησαν το παράδειγμα και άλλοι παίκτες της ομάδας.

Επίσης σε άλλη στο ντοκιμαντέρ ο Καρμέλο προσπαθούσε να πείσει τον Κόμπι να είναι μαζί τους στην Team USA το 2008, λέγοντας του «δεν θέλουμε τον Κόμπι των Λέικερς, αλλά τον Κόμπι της Team USA», με τον θρύλο των Λέικερς να του απαντά: «το κατάλαβα. Είμαι μέσα. Κουράστηκα να σας βλέπω να χάνετε». Ένα ντοκιμαντέρ που σε κάνει να καταλάβεις αρκετά πράγματα για την αγάπη του Black Mamba για το άθλημα.

Πάντως εντύπωση προκαλεί και ένα στατιστικό που οι περισσότεροι ξεχνούν και έχει να κάνει με τις παρουσίες του Κόμπι στην Team USA. Ο Μπράιαντ αγωνίστηκε 36 φορές με τη φανέλα των ΗΠΑ και κανείς δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Τελείωσε με το φοβερό 36-0, έχοντας 10-0 σε φιλικά, 10-0 στο FIBA Americas και 16-0 στους Ολυμπιακούς.

Kobe Bryant had a perfect record when he played for Team USA:



Exhibitions: 10-0

FIBA Americas: 10-0

Olympics: 16-0



🐍🇺🇸



(h/t @FadeawayWorld) pic.twitter.com/0tZMxZbARF