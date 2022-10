To ντοκιμαντέρ του Netflix για την Redeem Team έκρυβε και μία εξαιρετική ιστορία για τον Κόμπι Μπράιαντ. Τον επίμονο Κόμπι.

Ο Κόμπι Μπράιαντ είναι επίμονος. Αδιαφορούσε για το σωματικό πόνο. Και συχνά πυκνά ξεσπούσε στο γυμναστήριο. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix για την Redeem Team, την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, τα πάντα μοιάζουν να κινούνται γύρω από τον Κόμπι.

Υπάρχει αναφορά για τον κλειστό χαρακτήρα του και την επιλογή του στην ομάδα, η οποία είχε προκαλέσει έκπληξη στους άλλους παίκτες. Αλλά αποτυπώνει στην πορεία την εξέλιξη της σχέσης όλων των παικτών με τον Κόμπι. Και το ανάποδο.

Ανάμεσα σε όσα ειπώθηκαν, υπάρχει μία ξεχωριστή ιστορία. Την αφήγηση άρχισε ο Κάρλος Μπούζερ. Εξήγησε πως όταν η ομάδα ήταν στο Λας Βέγκας, για την προετοιμασία της, οι παίκτες αποφάσισαν να το ρίξουν έξω. Πήγαν σε ένα από τα διάσημα κλαμπ της πόλης, όπου έμειναν μέχρι τις 5-6 τα ξημερώματα!

Ο Κόμπι στο γυμναστήριο!

Στην επιστροφή τους στο ξενοδοχείο, έπεσαν πάνω στον Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος εκείνη την ώρα πήγαινε στο γυμναστήριο! Ο Καρμέλο Άντονι που πήρε τη... σκυτάλη στην εξιστόρηση, δήλωσε την έκπληξη του, αλλά και την άρνησή του να κάνει οτιδήποτε άλλο απ' το να κοιμηθεί.

Ωστόσο, η κίνηση του Κόμπι αποτέλεσε σημείο αναφοράς και συζήτησης ανάμεσα στους συμπαίκτες του. Και όσο οι ημέρες περνούσαν, ο Κόμπι αποκτούσε παρέα στο γυμναστήριο. Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι ακολουθούσαν το παράδειγμα που έθεσε ο Κόμπι.

Εξαίρεση πρέπει να αποτέλεσε ο «Μέλο», αφού όπως δήλωσε, δεν ήθελε να χάσει τον ύπνο του με τίποτα...

Another amazing Kobe story about his dedication to the game. I gotta watch this doc ASAP. (via @shannonsharpeee) pic.twitter.com/gUy2L871x5