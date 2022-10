Κερ για τη γροθιά Γκριν: «Ξανά διαρροές στους Γουόριορς, πρέπει να... καθαρίσει όλο αυτό» (vid)

O Στιβ Κερ τοποθετήθηκε για το περιστατικό του Ντρέιμοντ Γκριν με τον Τζόρνταν Πουλ.

Η διαμάχη του Ντρέιμοντ Γκριν και Τζόρνταν Πουλ, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να πιαστούν στα χέρια, έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον οργανισμό των Γουόριορς, ενώ η κατάσταση έγινε ακόμα πιο περιπλοκη μετά το video του TMZ με τη στιγμή της επίθεσης του Γκριν στον Πουλ και της γροθιάς που του έριξε.

Ο κορυφαίος αμυντικός των πρωταθλητών, αποφάσισε να αφήσει προσωρινά τους Γουόριορς για να ηρεμήσει και να επουλωθούν οι «πληγές» του καυγά με τον Πουλ, ενώ στάθηκε στη σχέση που έχει με τον συμπαίκτη του όλα αυτά τα χρόνια. Θέση για το περιστατικό πήρε και ο head coach της ομάδας, Στιβ Κερ που μίλησε στα media για όλο αυτό που δημιουργήθηκε.

Steve Kerr: “For whatever reason, we’ve had leaks in this organization. This is not the first time. That needs to be cleaned up.” pic.twitter.com/aVord8DluU