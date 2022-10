Ο Ντρέιμοντ Γκριν απολογήθηκε για το επεισόδιο που είχε με τον Τζόρνταν Πουλ, το θέμα αναμένεται να διευθετηθεί εσωτερικά και ο Γκριν δεν θα χάσει κανένα ματς των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Η γροθιά του Ντρέιμοντ Γκριν στον Τζόρνταν Πουλ ήταν η είδηση της ημέρας στο NBA. Ο Στεφ Κάρι έσπευσε να χαρακτηρίσει τις φήμες για την εριστική συμπεριφορά του Πουλ ως «μ@λ@κίες». Κάτι ανάλογο έπραξε και ο Στιβ Κερ.

Με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να επιθυμούν να προχωρήσουν μπροστά. Ήδη ο Γκριν απολογήθηκε απέναντι στον Τζόρνταν Πουλ, αλλά και στους υπόλοιπους συμπαίκτες.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Γκριν θα τιμωρηθεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και δεν πρόκειται να απουσιάσει από τις αναμετρήσεις των Γουόριορς.

Το μόνο σίγουρο είναι πως θα χάσει μερικές προπονήσεις, προκειμένου να ηρεμήσει και να επιστρέψει έτοιμος για τη δύσκολη συνέχεια. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο general manager της ομάδας, Μπομπ Μάγιερς, μιλώντας για το περιστατικό.

Here is Bob Myers full opening statement on the Draymond Green and Jordan Poole situation pic.twitter.com/i5vQZstibJ