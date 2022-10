Ο YouTuber, Τζέικ Πολ προκάλεσε τον Ντρέιμοντ Γκριν μετά τη γροθιά του στον Τζόρνταν Πουλ.

Από τότε που έγινε γνωστή η διαμάχη του Ντρέιμοντ Γκριν και Τζόρνταν Πουλ, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να πιαστούν στα χέρια, επικρατεί αναστάτωση στον οργανισμό των Γουόριορς. Μάλιστα το πράγμα έγινε ακόμα πιο περίπλοκο μετά το video του TMZ με τη στιγμή της επίθεσης του Γκριν στον Πουλ και της γροθιάς που του έριξε.

Τώρα έρχεται ο YouTuber και boxer, Τζέικ Πολ να μπει και αυτός στο... παιχνίδι. Ο Πολ με ανάρτηση του στο twitter προκάλεσε τον Ντρέιμοντ και θέλει να βρεθεί μαζί του στο ρινγκ. Μάλιστα του προσφέρει και 10 εκατ. δολάρια για να αποδεχθεί την πρόκληση, λέγοντας πως θα τον έβγαζε νοκ-άουτ από τον πρώτο γύρο. Λέτε να απαντήσει ο κορυφαίος αμυντικός του Γκόλντεν Στέιτ που δεν τα αφήνει αυτά ποτά χωρίς να πει τα δικά του.

Draymond I got $10 million for you to get in the ring on the next Most Valuable Promotions pay per view. Who you want? @Money23Green