Η γροθιά του Γκριν στον Πουλ που κυκλοφόρησε δεν έμεινε ασχολίαστη από αρκετούς NBAers.

Από τότε που έγινε γνωστή η διαμάχη του Ντρέιμοντ Γκριν και Τζόρνταν Πουλ, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να πιαστούν στα χέρια, επικρατεί αναστάτωση στον οργανισμό των Γουόριορς. Μάλιστα το πράγμα έγινε ακόμα πιο περίπλοκο μετά το video του TMZ με τη στιγμή της επίθεσης του Γκριν στον Πουλ και της γροθιάς που του έριξε.

Όπως ήταν φυσικό αρκετοί NBAers αντέδρασαν σε αυτό και έκαναν αναρτήσεις στο twitter. Ο Τρέι Γιανγκ έγραψε πως ο Γκριν προσπαθεί να μετακομίσει στο LA, ο Μοράντ έβαλε απλά ένα emoji έκπληξης, ενώ ο Αϊζάια Τόμας τόνισε πως όποιος το διέρευσε θα πρέπει να απολυθεί. Επίσης ανέφερε πως δεν γίνεται να απαντήσεις με γροθιά μετά από σπρώξιμο. Ο θρύλος του ΝΒΑ και σπουδαίος σουτέρ, Ρέτζι Μίλερ αναρωτήθηκε πως γίνεται να διαρεύσει το video. «Είστε οι πρωταθλητές και έχετε ένα... καρφί στην ομάδα;», πρόσθεσε. Tέλος ο Εβάν Φουρνιέ έγραψε πως δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν να είναι συμπαίκτες.

How in DA HELL was that @Money23Green Jordan Poole video leaked?? That’s an in-house video, man there better be some heads rolling.. Y’all are the World Champs and have an inside snitch?!?!? #SoNotCool