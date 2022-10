Ιγκουοντάλα για το περιστατικό Γκριν-Πουλ: «Είναι οικογενειακή υπόθεση, οι μαλ@@ς κατευθείαν... από την πηγή»

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα θέλησε να υπερασπιστεί τους συμπαίκτες του, Ντρέιμοντ Γκριν και Τζόρνταν Πουλ, για το περιστατικό του τσακωμού τους που κυκλοφόρησε από την προπόνηση των Γουόριορς.

Το ΝΒΑ ξέφυγε από τα αγωνιστικά δεδομένα πριν καλά-καλά αρχίσουν. Και στράφηκε στο στρατόπεδο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς όπου Ντρέιμοντ Γκριν και Τζόρνταν Πουλ φέρεται να... πιάστηκαν στα χέρια.

Η αντιπαράθεση ήταν τόσο έντονη για τους δύο τους, που όπως μεταφέρουν τα αμερικανικά Μέσα, έφτασε σε σημείο ο Γκριν να γρονθοκοπεί τον 23χρονο συμπαίκτη του, βρισκόμενος πλέον αντιμέτωπος με την τιμωρία που συζητείται εντός της ομάδας για την πράξη του.

Εκείνος που έσπευσε να πάρει θέση για το συμβάν και όσα μεταφέρονται ήταν ο Αντρέ Ιγκουοντάλα. Ο ίδιος έχει παρέμβει στο παρελθόν για διάφορα θέματα είτε μέσω του podcast του είτε στα social media. Όπως έκανε και τώρα!

«Αυτό που δεν θα κάνουμε είναι να μιλήσουμε... τρελά για τον μικρό μας φίλο τον Τ.Π (Τζόρνταν Πουλ). Εξαιρετικός χαρακτήρας... Με "χάσατε" με όλες τις άλλες μαλ@@@ς κατευθείαν από την ΠΗΓΗ» έγραψε αρχικά ο βετεράνος άσος των Γουόριορς πηγαίνοντας κόντρα στις φήμες που θέλουν τον Πουλ να έχει αλλάξει συμπεριφορά.

What we not gone do is talk crazy about my young fella JP… great character kid… miss me with all that other bs… straight from the “SOURCE”