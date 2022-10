Σακίλ για ΛεΜπρόν: «Θα ζηλέψω αν περάσει Τζαμπάρ και γίνει πρώτος σκόρερ»

Ο Σακίλ Ο'Νίλ μίλησε για τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ της ιστορίας που διεκδικεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Aρκετές δηλώσεις έχει κάνει τον τελευταίο καιρό ο Σακίλ Ο'Νίλ. Ανέφερε πως θέλει να ρωτήσει τον Τζεφ Μπέζος αν θα αγοράσει τους Σανς, ενώ αποθέωσε τον Πάτρικ Μπέβερλι. Τώρα ο Shaq Attack είπε να ασχοληθεί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που κυνηγά το ρεκόρ του Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ για να τον προσπεράσει και να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

«Το να περάσεις τον Καρίμ-Αμπντούλ-Τζαμπάρ, μπορώ να πω ειλικρινά πως θα το ζήλευα», ήταν τα λόγια του Diesel για το ενδεχόμενο να γράψει ιστορία ο Bασιλιάς. Αυτή τη στιγμή ο σταρ των Λέικερς βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 37.062 πόντους, ενώ ο πρώτος Τζαμπάρ είναι στους πόντους 38.387 και απολαμβάνει την κορυφή.

Shaq on LeBron having the chance to break Kareem’s scoring record:



“To have passed up Kareem Abdul-Jabbar, I can truthfully say I’m jealous of that feat.”



(via @impaulsive, https://t.co/NxwKOtfp0R) pic.twitter.com/obKBjeVUw8