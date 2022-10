Σακίλ: «Θέλω να ρωτήσω τον Τζεφ Μπέζος αν θα αγοράσει τους Σανς»

Ο Σακίλ 0]Νίλ το πήγε ένα βήμα παραπέρα σχετικά με τον νέο ιδιοκτήτη που αναζητούν οι Σανς

Ένας μύλος έγιναν οι Φοίνιξ Σανς, μετά την τιμωρία του ιδιοκτήτη τους Ρόμπερτ Σάρβερ για έναν χρόνο, η οποία συνοδεύτηκε και με ένα πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σάρβερ τιμωρήθηκε για ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια.

O Ρόμπερτ Σάρβερ εκδιώχθηκε από το NBA, αλλά η... τιμωρία του θα τον κάνει πλουσιότερο. Ο ιδιοκτήτης των Φοίνιξ Σανς τιμωρήθηκε αρχικά με αποκλεισμό ενός έτους και πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά η έντονη κριτική που ασκήθηκε στο πρόσωπό του, αλλά και στη λιγκα για την αντιμετώπιση που είχε απέναντι στον Σάρβερ, τον υποχρέωσε να ανακοινώσει την πώληση τόσο των Φοίνιξ Σανς, όσο και των Φοίνιξ Μέρκιουρι. Μάλιστα σύμφωνα με το Forbes η πώληση αναμένεται να αποφέρει τουλάχιστον 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια!

Και ήρθε ο Σακίλ Ο'Νίλ που ποτέ δεν αφήνει κάτι να... πέσει κάτω, ρίχνοντας την ιδέα. Ο Shaq Attack είπε πως θέλει να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη της Amazon, Τζεφ Μπέζος για την πιθανότητα να αγοράσει τους Σανς. Να θυμίσουμε πως ο Diesel αγωνίστηκε στο Φοίνιξ από το 2007 μέχρι το 2009. O Mπέζος είναι ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο με την περιουσία του να εκτιμάται στα 151 δις δολάρια.

REPORT: Shaquille O’Neal says he would like to talk to Amazon founder Jeff Bezos about purchasing the Phoenix Suns.



Shaq played in Phoenix from 2007-2009! 🌵 pic.twitter.com/BeeuSbZR7G