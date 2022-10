O Mπεν Σίμονς θα κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους Νετς κόντρα στους Σίξερς σε μια ιδιαίτερη βραδιά για εκείνον.

Πριν από λίγο καιρό ο Σίμονς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The Old Man & The Three» και έδειξε πως σκέφτεται το τρίποντο για τη νέα σεζόν, προειδοποιώντας τους πάντες. «Χρειάζεται να πάρω τρίποντα. Χρειάζεται να βγω εκεί έξω και να τα βάλω», ανέφερε. Στην καριέρα του έχει επιχειρήσει 34 τρίποντα και ευστόχησε στα 5, δηλαδή σουτάρει με ποσοστό 14%.

Πλέον θα έχει ευκαιρία να δείξει αν μπορεί να δικαιολογήσει τα όσα είπε ή θα μείνουν απλά λόγια. Ο Αυστραλός γκαρντ θα κάνει ντεμπούτο έστω και σε φιλικό με τη φανέλα των Νετς, αφού θα πατήσει παρκέ τα ξημερώματα της Τρίτης στο ματς κόντρα στην πρώην ομάδα του, τους Σίξερς. Σίγουρα έχει ακούσει πολλά για τη... στάση του απέναντι στη Φιλαδέλφεια και μένει να δούμε τι θα γίνει στο παρκέ.

Το Μπρούκλιν περιμένει πολλά από εκείνον και φυσικά από τους σταρ, Ντουράντ και Ίρβινγκ.