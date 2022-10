O Tάιλερ Χίρο συμφώνησε για επέκταση 130 εκατ. δολαρίων με το Μαϊάμι.

Πριν λίγες μέρες, ο Τάιλερ Χίρο είχε δείξει με δηλώσεις του ότι θέλει επέκταση με τους Χιτ και στάθηκε σε παίκτες που παίρνουν παραπάνω από εκείνον, ενώ σύμφωνα με τον παίκτη του Μαϊάμι δεν το αξίζουν. Φαίνεται πως οι... φωνές του έπιασαν τόπο.

Ο γκαρντ των Χιτ που πέρυσι είχε αναδειχθεί καλύτερος έκτος παίκτης στο ΝΒΑ, συμφώνησε για επέκταση και συμβόλαιο τεσσάρων ετών με απολαβές 130 εκατ. δολάρια. Το Μαϊάμι τον πιστεύει πολύ και θέλει να τον έχει για πολλά χρόνια, κρατώντας την τριάδα μαζί με Αντεμπάγιο και Μπάτλερ.

Τη σεζον που πέρασε ο Χίρο είχε 20.7 πόντους κατά μέσο όρο και 39% στο τρίποντο, ενώ πλέον οι ευθύνες θα είναι πολύ μεγαλύτερες και μετά το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που κέρδισε.

