Χίρο: «Είμαι καλύτερος από παίκτες που πληρώνονται αδρά»

Ο Τάιλερ Χίρο θέλει επέκταση με τους Χιτ και στάθηκε σε παίκτες που παίρνουν παραπάνω από εκείνον, ενώ σύμφωνα με τον παίκτη του Μαϊάμι δεν το αξίζουν.

To 2020 στη φούσκα έκανε ένα φοβερό... ξεπέταγμα και γέννησε προσδοκίες για το μέλλον. Ωστόσο την επόμενη χρονιά στα playoffs οι αριθμοί του έπεσαν στους 9.3 πόντους ανά ματς για να έρθει η περσινή σεζόν και να ανέβει πάλι στο 12.3. Πάντως στη regular season η περσινή σεζόν ήταν μακράν η κορυφαία με 20.7 πόντους κατά μέσο όρο και 39% στο τρίποντο. Ο Τάιλερ Χίρο θέλει να υπογράψει επέκταση με τους Χιτ και το έδειξε με τις δηλώσεις του. «Υπάρχουν παίκτες στη λίγκα που πληρώνονται πολύ καλά και εγώ ξέρω πως είμαι καλύτερος από εκείνους», ανέφερε στον δημοσιογράφο Άιρα Γουίντερμαν.

Ο Τάιλερ τη σεζόν που πέρασε, έπαιξε σε 66 ματς, τα 10 ως βασικός. Είχε 20.7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ανά ματς και οι επιδόσεις του ήταν αρκετές για να του χαρίσουν το βραβείο του καλύτερου έκτου παίκτη του ΝΒΑ. Tη φετινή σεζόν ο Χίρο θα καρπωθεί 5.7 εκατ. δολάρια από το συμβόλαιο του, ενώ βρίσκεται στη λίγκα από το 2019.

“There’s players across the league that have gotten paid who I know I’m better than."



Tyler Herro on seeking a contract extension with the Heat



(via @IraHeatBeat) pic.twitter.com/PLlN31pxGH